Zeroemisyjność całego transportu morskiego to niezwykle ambitny cel i - co tu dużo mówić - trudny do osiągnięcia. Autorzy raportu przekonują, że osiągnięcie tego celu do 2050 roku kosztowałoby 1-1,4 biliona dolarów. Z jednej strony jest to zawrotna kwota. Warto jednak zauważyć, że jeżeli w najbliższych latach uda się osiągnąć choć 5 proc. tego celu, to będzie to oznaczało, że podstawy infrastruktury do produkcji paliw zeroemisyjnych już są, a to ich zbudowanie będzie najtrudniejsze. Potem, z roku na rok trzeba zwiększać skalę produkcji.