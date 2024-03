Zawalił most w USA, wcześniej miał kolizję w Europie. Ten statek przyciąga wypadki

We wtorek 26 marca 2024 r. statek towarowy Dali uderzył w most Francis Scott Key Bridge w Baltimore w USA. Około godziny 1:30 czasu lokalnego Dali uderzył w filar mostu. Siła uderzenia była tak duża, że konstrukcja nie wytrzymała i most runął do rzeki Patapsco. W wyniku katastrofy zawaliła się część mostu o długości 2,6 km. Na moście w momencie wypadku znajdowało się siedem samochodów, a do wody mogło wpaść nawet 20 osób. Służby uratowały dwie osoby.