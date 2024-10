Adobe udostępnia swoją aplikację za darmo. Bez żadnych haczyków

Adobe Fresco to aplikacja do cyfrowego rysowania i malowania, stworzona przez firmę Adobe, która oferuje użytkownikom szerokie możliwości twórcze. Jest to narzędzie skierowane głównie do artystów, ilustratorów, animatorów oraz innych twórców grafiki, którzy poszukują zaawansowanych funkcji i intuicyjnego interfejsu. Aplikacja dostępna jest na różnych platformach, w tym na iPadzie, iPhonie oraz komputerach z systemem Windows.