Paint będzie jak Photoshop. Właśnie dostał funkcje, na które czekali wszyscy

Microsoft Paint trafił do użytkowników 1 listopada 1985 roku wraz z pierwszą wersją systemu Windows. Aż do końca lat 90 sukcesywnie zdobywał nowe funkcje, po czym przez ponad 20 lat został zapomniany przez Microsoft. Nawet aktualizacja interfejsu oraz nowe pędzle znane z Windows 7 nie zmieniły statusu programu, który jest obiektem żartów - albo artystycznych wyzwań. Chyba każdy użytkownik internetu choć raz zawiesił oko nad filmikiem pokazującym jak profesjonaliści wykorzystują prostego Painta do rysowania fotorealistycznych ilustracji.



Teraz podejście do Microsoft Paint może się zmienić, gdyż program dostaje dwie funkcje kluczowe dla obróbki zdjęć - czy po prostu bardziej kreatywnej zabawy programem.