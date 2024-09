Zbliżamy się do niemożliwego. To nowe odkrycie może zmienić nasze rozumienie grawitacji

Grawitacja to jedna z najpotężniejszych sił we Wszechświecie. Wśród rzeczy, które o niej wiemy, jest to, że grawitacja po prostu działa. Rzeczy spadają, planety krążą wokół siebie. Ponad sto lat temu Einstein zrewolucjonizował nasze rozumienie grawitacji, wyjaśniając ją jako zmiany w przestrzeni i czasie. To nie tak więc, że ciała się przyciągają, to sama czasoprzestrzeń ulega deformacji i kieruje obiekty ku sobie.