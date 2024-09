Przybijesz nim gwoździe i się nie zatnie. Oto smartfon z funkcją młotka

Smartfony typu rugged często odstają w kwestii wydajności i tzw. zacięcia się zdarzają się bardzo często. Nie tutaj. Oprócz wydajnego czipu znajduje się też niezły aparat główny z matrycą 50 Mpix IMX989, który trafił m.in. do Xiaomi 13 Pro, a więc jakość zdjęć też powinna być naprawdę dobra. Ekran to z kolei 6,67-calowy OLED 120 Hz FullHD+, który według przedstawicieli marki ma być bardzo wytrzymały. Także jasny, ponieważ zapewnia do 2200 nitów.