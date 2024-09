Masz tego Samsunga? Koniecznie zaktualizuj telefon, a otrzymasz nowe funkcje

Na nich zadebiutowały nowe funkcje AI, które za chwilę trafią do znacznie szerszego grona odbiorców. Chociaż składane smartfony to Rozum i Godność Człowieka, to jednak w społeczeństwie mamy wysokie przywiązanie do tradycji, więc rozszerzenie katalogu urządzeń, które obsługują najnowsze funkcje Galaxy AI jest naprawdę istotne.