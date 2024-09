Nowe Pixel Watche 3 już u pierwszych użytkowników. A wraz z nimi niemiła niespodzianka

Google oficjalnie zaprezentowało swoje najnowsze urządzenia trzy tygodnie temu, a od ponad tygodnia entuzjaści produktów koncernu mogą cieszyć się najnowszymi smartfonami Pixel 9. Tego jednak nie można powiedzieć o Pixel Watch 3, który oficjalnie trafi do sprzedaży za tydzień - niemal miesiąc po wydarzeniu Made by Google.



To jednak w teorii, bo najnowsze zegarki Google'a właśnie trafiły do pierwszych użytkowników, którzy złożyli zamówienia przedpremierowe. I jak relacjonują, niespodzianką była nie tylko szybka dostawa zamówień.