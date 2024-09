60 lat szukania, ale wreszcie jest. NASA odkryła pole elektryczne Ziemi

Wyobraź sobie, że Ziemia to ogromny magnes. To pole magnetyczne chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem kosmicznym. Okazuje się jednak, że nasza planeta ma jeszcze jedną, mniej znaną właściwość – jest też naelektryzowana. To właśnie to ambipolarne (dwukierunkowe) pole elektryczne sprawia, że cząsteczki powietrza w górnych warstwach atmosfery poruszają się w określony sposób.