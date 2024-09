Najgłębsza dziura na świecie. Podróż w głąb Ziemi, to prawdziwe wrota do otchłani

Choć nikt się tego nie spodziewał, na głębokości kilku kilometrów odkryto wodę. Nie była to jednak woda pochodząca z powierzchni, ale związana chemicznie z minerałami. To oznaczało, że woda jest obecna głęboko pod ziemią od miliardów lat. Woda gromadziła się na głębokości 3–6 km pod powierzchnią, przesiąkając przez granit aż do warstwy nieprzepuszczalnej skały. Co więcej, odkryto duże ilości wodoru, który sprawiał, że błoto wiertnicze "wrzało" podczas wypływania na powierzchnię.