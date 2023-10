Przejrzeli tajne satelitarne zdjęcia szpiegowskie. Zobaczyli niezwykłe budowle

Naukowcy uważają, że forty służyły do ochrony karawan podróżujących między prowincjami rzymskimi a terytoriami niepodległymi, a także do ułatwiania komunikacji między wschodem a zachodem. To wskazuje na to, że granice świata rzymskiego były mniej sztywne, niż dotąd sądzono. Wschodnia granica Rzymu była prawdopodobnie nie miejscem ciągłych konfliktów zbrojnych, lecz żywym centrum wymiany towarów i informacji. Rzymianie byli społeczeństwem wojskowym, ale cenili sobie handel i kontakt z regionami poza ich bezpośrednią kontrolą.