Sensacyjne odkrycie na dnie Bałtyku. To najstarsza megabudowla w Europie

Do badań wykorzystano nurków i autonomiczny pojazd podwodny, który wykonał dokładne zdjęcia i pobrał próbki osadów. Okazało się, że mur składa się z około 1670 kamieni, z czego 300 to duże głazy, a reszta to mniejsze otoczaki. Kamienie te zostały ułożone tak, aby łączyć ze sobą głazy, tworząc ciągły mur o wysokości około metra i długości 971 m. Mur znajduje się 21 m pod wodą, ale został zbudowany na lądzie, przy brzegu jeziora lub bagna, ponad 11 tys. lat temu. Wtedy poziom morza był znacznie niższy niż obecnie i dopiero około 8500 lat temu mur został zalany przez wodę.