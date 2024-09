Lubimy romantyzować lata 90. Czas na nową perspektywę

Być może nie jest to cecha wyłącznie tego pokolenia, ale ponieważ sam należę do grona wychowanych w latach 90. często spotykam się ze stwierdzeniem, że mieliśmy niebywałego farta. Najprawdopodobniej byliśmy ostatnimi dorastającymi w normalnych czasach, kiedy nowinki technologiczne były już łatwo dostępne i w zasięgu ręki, ale jednak w zdrowych proporcjach. To my wyznaczaliśmy granicę i uważaliśmy, by jej nie przekroczyć. Owszem, był pecet, gry, internet, konsole, pierwsze telefony komórkowe, ale ciągle istniało jeszcze podwórko, boisko, wałęsanie się po mieście czy długie wycieczki rowerowe na wsi. Technologia była ważna, ale nie najważniejsza. Można było od niej uciec, co dzisiaj wydaje się być niemożliwe.