Kiedyś, jak rodzic coś usłyszał o szkole od dziecka, to zapamiętał albo nie, machał ręką. Teraz od razu wpisuje na grupie: „Drodzy, czy ktoś z was słyszał, że coś tam?”. No to trzy kolejne osoby się nakręcają, dzwonią, odpytują dzieci, co to się stało. I kula śniegowa się toczy