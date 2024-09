iOS 18 już dostępny w Polsce. Zaktualizuj swojego iPhone'a

Co bardzo ważne, Apple każe ci wybrać, czy chcesz zostać na iOS 17 i wykonać aktualizację do 17.7, czy może przejść na nowego iOS'a 18. Uaktualnienia czekają na was w ustawieniach systemowych. W pierwszej kolejności wyświetlany jest 17.7 i aby pobrać "osiemnastkę", musicie kliknąć "Przejdź na iOS 18". Aktualizacja będzie ważyć ok. 3,9 GB (dokładna wartość może się różnić w zależności od posiadanego telefonu).