Historyczna chwila dla polskiej kolei. Szybka lokomotywa już śmiga

- To jest odpowiedź na zapotrzebowanie przede wszystkim na komfortowe przejazdy naszymi pociągami z mniejszych miast na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Podpisana dzisiaj ze spółką Newag S.A umowa to kolejny krok w kierunku inwestycji taborowych, które mają przygotować spółkę PKP Intercity do okresu liberalizacji przewozów. Dotychczasowa współpraca przewoźnika i nowosądeckiego producenta była bardzo udana, co pozwala sądzić, że również projekt dwunapędowych zespołów trakcyjnych okaże się kolejnym sukcesem – komentował Dariusz Klimczak, Minister Infrastruktury.