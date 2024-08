Na tej aplikacji tworzyli "Grę o Tron". Teraz i ty możesz z niej skorzystać

Jeżeli ktoś z państwa jest fanem literatury fantastycznonaukowej ubiegłego wieku, to istnieje całkiem spore prawdopodobieństwo, że znaczna część powieści została napisana w aplikacji WordStar na którymś z minikomputerów. Ba, niektórzy autorzy używają tej aplikacji do dziś, mimo iż nie tylko firma za nią odpowiedzialna dawno już nie istnieje a sam WordStar jako własność intelektualna sprzedawany był już tyle razy, że nikt nie jest pewien do kogo właściwie on należy. Należy przy tym dodać, że WordStar nie doczekał się wersji na Windowsa, macOS-a czy nawet Linuxa. By móc z niego korzystać, wpierw należy mu zapewnić platformę uruchomieniową w formie któregoś z DOS-owych systemów operacyjnych. Ktoś mógłby pomyśleć, że to przejaw ekscentryczności typowej dla artystów i twórców lub niechęć do uczenia się nowych programów komputerowych.