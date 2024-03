Paragraf na klawiaturze - jak zrobić? Tajemna wiedza wyciekła do internetu

Powiedzmy sobie szczerze - jeśli okazjonalnie wykorzystujesz znak paragrafu, to nawet jeśli poznasz skrót klawiszowy na jego uzyskanie, to... równie szybko go zapomnisz. Nie kombinuj - wpisz w Google "paragraf", wejdź choćby na stronę Wikipedii, skopiuj potrzebny ci znak i wklej w żądane miejsce.