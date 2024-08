To wyjątkowe odkrycie. W Polsce odnaleźli najstarszą formę łodzi

Co stanie się ze znaleziskiem? Na pewno musi być pozostawione pod taflą wody, gdyż powietrze mogłoby doprowadzić do degradacji drewna. Pogotowiearcheologiczne.pl zaznacza, że tej klasy odkrycie zapewne trafi do instytucji o „wystarczające randze”, by zapewnić należyte warunki konserwatorskie. Na pewno będzie co podziwiać ze względu na nietypowy rozmiar. A jeśli jeszcze okaże się, że łódź ma za sobą długą historię to na pewno będzie interesującym eksponatem.