Od tej aktualizacji oprogramowania zależy ludzkie życie. Astronauci siedzą jak na szpilkach

Jak wynika z ustaleń redakcji Ars Technica, astronauci mogą nie wrócić do domu również i wedle nowego harmonogramu. Zadokowany do ISS i niezwykle kosztowny Starliner nie jest bowiem zaprogramowany do autonomicznego powrotu do domu. Kapsuła technicznie była pod to projektowana. Problem w tym, że aktualnie wgrane w nią oprogramowanie takiej ewentualności nie przewiduje. Pojazd Boeinga potrzebuje załogi - a raczej mało kto chce przebijać się z ogromną prędkością przez ziemską atmosferę w uszkodzonym pojeździe.