Na Marsie było życie. NASA wydała oficjalny komunikat

Z jednej strony mamy pierwsze przekonujące odkrycie materiału organicznego, charakterystyczne kolorowe plamy wskazujące na reakcje chemiczne, które życie mikrobiologiczne mogłoby wykorzystać jako źródło energii, oraz wyraźne dowody na to, że woda - niezbędna do życia - kiedyś przepływała przez skałę. Z drugiej strony nie byliśmy w stanie dokładnie określić, jak skała się uformowała i w jakim stopniu pobliskie skały mogły ogrzać "Cheyava Falls" i przyczynić się do powstania tych cech