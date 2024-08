Elon Musk zawstydzi Boeinga i NASA. Szykuje ratunek dla astronautów

Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nadal znajduje się większa liczba personelu niż planowano. Boeing nadal nie rozwiązał problemów technicznych kapsuły, która miała sprowadzić astronautów do domu. Jeżeli do akcji wkroczy SpaceX, a wiele na to wskazuje - to może oznaczać koniec wyścigu kosmicznego dla jednej z tych firm.