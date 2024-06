Boeing ma problem nie tylko z samolotami. Usterka w kosmosie zagraża astronautom

Lot, który pierwotnie miał trwać osiem do dziesięciu dni, nie został jeszcze zatwierdzony do powrotu na Ziemię z powodu problemów z silnikami manewrowymi statku kosmicznego. Podczas dokowania 6 czerwca z Międzynarodową Stacją Kosmiczną (ISS) Starliner doświadczył zarówno wycieków helu, jak i problemów ze strumieniem napędowym. Statek kosmiczny jest ustabilizowany i przystosowany do opuszczenia ISS w przypadku sytuacji awaryjnej, co podkreślają Boeing i NASA. Oba podmioty nie chcą jednak zezwolić na lot powrotny bez dodatkowych testów.