Zapowiedzieli rewolucję na Poczcie i jest afera. Poszło o różańce

Chciałoby się rzec: łoł. To podejście stanowi miłą odmianę od tego, czego się spodziewałeś na początku tego tekstu, prawda? Bo dewocjonaliów nie uświadczymy już w placówkach pocztowych, ale to nie oznacza, że zniknie wszystko poza samą pocztą. I prezes Poczty Polskiej powiedział to, co chciałem napisać: Polska to nie tylko ogromne miasta, gdzie wszystko dostaniesz od ręki. To też wsie, gdzie PP jest miejscem spotkań czy punktem dostępu do najważniejszych przedmiotów życia codziennego. Taki McDonald’s, ale dla starszych ludzi. Stąd niech zabawki czy książki zostaną - a nuż komuś się przydadzą.