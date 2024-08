Jest jesienny rozkład PKP Intercity. Będą nowe połączenia i rekordowo szybkie przejazdy

Nowe połączenia PKP Intercity będą łączyć duże polskie miasta i ucieszą przede wszystkim mieszkańców zachodniej Polski. Jak poinformował przewoźnik Od września, w rozkładzie jazdy znajdzie się nowe połączenie Warszawa - Szczecin - Warszawa przez Poznań. Według PKP IC EIC 1804/8105 Sedina pokona trasę z Warszawy do Szczecina w rekordowym czasie 4 godzin 32 minut - o około pół godziny szybciej niż dotychczas najszybszy skład. Co więcej, nowe połączenie skróci również czas podróży z Poznania do Warszawy do 2 godzin 18 minut.