Czeskie pociągi stoją, żeby ustąpić PKP. Polacy - zobaczcie co robią Czesi

UTK wydał zgodę na uruchamianie pociągów RegioJet w takich godzinach, że do uruchomienia 4 pociągów potrzebne są... 3 składy. W oczywisty sposób uderza to w ekonomiczne kalkulacje operatora i zapewne po raz kolejny wpłynie na brak jego decyzji o uruchamianiu pociągów Gdynia – Kraków. Trzeba do tego dodać, że RegioJet czekał na decyzję UTK 531 dni! PKP Intercity czekało na pozytywną decyzję UTK o połowę krócej