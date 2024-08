Jak w tajemnicy zbudować wielkie metawersum pod nosem Zuckerberga? To wcale nie takie trudne

Meta, pomimo poniesionych ogromnych inwestycji w metawersum, dalej nie jest w stanie jasno i zrozumiale wytłumaczyć zwykłemu Kowalskiemu po co właściwie to robi. Jej największy sukces detaliczny na tym rynku, czyli gogle Oculus, sprzedają się przede wszystkim jako produkt rozrywkowy. Głównie jako konsola do gier VR, w czym zresztą sprawdzają się bardzo dobrze, to bardzo udany produkt. Może to cenna lekcja dla Zuckerberga i powód do wyciągnięcia jakichś wniosków?