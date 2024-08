Media Markt z promocją back to school. Świetne okazje na powrót do szkoły

Wyposażenie ucznia do szkoły na nowy rok szkolny to nie tylko kupowanie podręczników, zeszytów i garści przedmiotów piśmienniczych, ale obecnie także elektroniki. Często w przeddzień rozpoczęcia nowego roku uczniowie, studenci i ich rodzice rozglądają się za nowymi laptopami, klawiaturami, smartfonami, a nierzadko także innymi tech-gadżetami.



Wie to także Media Markt, w którym właśnie wystartowała promocja back to school, w której w naprawdę dobrych cenach można zaopatrzyć się w szeroką gamę produktów. Z kilkudziesięciu okazji dostępnych w Media Markt od dziś 13 sierpnia do 23:59 24 sierpnia wybraliśmy najlepsze promocje - obecnie najtańsze w internecie.