Tym, co natomiast co najmniej delikatnie rozczarowuje, jest postawienie w przypadku OnePlus Nord CE 3 Lite na wyświetlacz typu LCD. Nie, nie jest zły - oferuje bardzo dobre kąty widzenia, niezłe kolory (o ile nie przeszkadza nam, że będą trochę sztucznie podbite), świetnie reaguje na dotyk, natomiast jasność jest wystarczająca, z wyjątkiem może najbardziej słonecznych dni, ale po prostu trudno się nim w jakikolwiek sposób zachwycać - pomijając oczywiście powierzchnię roboczą. Dodatkowo podczas oglądania wideo czy grania w gry możemy bez większego trudu zaobserwować, że kontrast w tym przypadku nie jest tym samym - ok, to nie będzie zbyt odkrywcze - co w przypadku AMOLED-ów.