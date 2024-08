Jedziesz na wakacje do Turcji? Bez tych aplikacji nie skorzystasz z Instagrama

Tamtejszy rząd walczy z cenzurą, więc zablokował Instagram. Może nie brzmi to logicznie, ale faktycznie dzisiaj aplikacja przestała działać w tym kraju. Mówi się, że to pokłosie tego, że aplikacja blokowała wpisy kondolencyjne w związku z zabójstwem ważnego działacza Hamasu Ismaila Haniyeha. Turecki rząd uznał, że to cenzura, więc zablokował dostęp do platformy.