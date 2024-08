A ja chciałbym igrzysk olimpijskich w Polsce. To coś więcej niż tylko wielkie sportowe święto

Koniec końców wszystko sprowadza się i tak do tego, że z czysto egoistycznych pobudek chciałbym przeżyć taką imprezę u siebie. Nie w stylu „zastaw, a postaw się”, nie po to, żeby Niemcy, Francuzi czy Amerykanie klepali nas po plecach i mówili, że jesteśmy nawet fajniejsi niż dotychczas sądzili. Chodzi wyłącznie o to, abyśmy mieli radochę i uciechę: ze sportowych zmagań, z testowanych technologii, z nowych obiektów. To zapewne argument najgorszy z możliwych, ale czy to nie takie myślenie też prowadzi do tego, że jednak realizowane są potrzebne i ważne projekty oraz inwestycje?