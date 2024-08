Jak Orange poradził sobie z Igrzyskami Olimpijskimi? Poleciałem do Paryża testować 5G

W dużym uproszczeniu to taka dodatkowa sieć 5. generacji działająca równolegle do tego komercyjnego 5G, z którego to może skorzystać każdy abonent telekomu. Operator, aby uruchomić Private 5G SA przygotowuje osobną infrastrukturę, wydziela część pasma i daje do niego dostęp wyłącznie niektórym kartom SIM. Robi to po to, by nawet w przypadku przeciążenia tych publicznych stacji bazowych, wybrane sprzęty nadal miały stabilne połączenie.