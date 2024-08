Wszyscy mówią o tym, że Google leży na deskach po wyroku sądu. Jest ktoś, kto oberwał po cichu

Dla Apple’a paradoksalnie to większy problem. Jak zauważył sędzia Mehta, nawet potężny Microsoft nie był w stanie wpłacić takiej kwoty, by na dotychczasowych warunkach mu się to ekonomicznie spinało. Nawet jeśli by to miało oznaczać ekspozycję Binga na setki milionów użytkowników, byłaby to inwestycja w najlepszym razie strategiczna - po finansowo Microsoft by na tym tracił. Trudno więc oczekiwać, że kto inny podoła. To oznacza, że Apple będzie musiał obniżyć oczekiwania. A to oznacza, że przyszłe sprawozdania finansowe firmy mogą zostać przyjęte przez Wall Street chłodno. Bardzo chłodno.