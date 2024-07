Sklep Media Markt już świętuje weekend. Możesz sporo zaoszczędzić

Co jednak ważne, słuchawki bez problemu podłączymy bezprzewodowo do komputera z Windowsem i innych urządzeń wyposażonych w złącze USB-C - konsoli Nintendo Switch, czy nawet smartfona z Androidem. Arctisy 7P+ działają do 30 godzin na jednym ładowaniu i mają wbudowany mikrofon.