Wiatrak czy wentylator kolumnowy? Tak przygotujesz się na nadchodzącą fale upałów

Zaczynając od klasycznych wiatraków, czyli wentylatorów stojących wybrałem bardzo popularną, ale i tanią opcję na Allegro. Wentylator podłogowy IDEAL kosztuje niespełna 70 zł, kupiło go ostatnio ponad 600 osób i na 175 ocen, zdecydowana większość to pozytywy. To sprzęt o mocy 45 watów z trzema regulacjami prędkości, który wygląda jak typowy wiatrak. W tej kwocie nie oczekiwałbym niesamowitych funkcji.