Boeing zapłaci gigantyczne odszkodowanie? Plażo, proszę. To dla niego waciki

Okazało się, że system działał źle i cały czas próbował obniżyć dziób samolotu, co prowadziło do niekontrolowanego opadania samolotu. Śledztwo wykazało również, że piloci nie byli przeszkoleni na wypadek błędu systemu, nie potrafili go wyłączyć. Jednak zanim udało się znaleźć przyczynę - spadł kolejny samolot. Tym razem lot linii Ethiopian Airlines 302. Do katastrofy doszło 10 marca 2019 r., zginęło 157 osób - 149 pasażerów i 8 członków załogi. Cudowne dziecko Boeing zostało uziemione w każdej linii lotniczej. A śledztwo wykazało, że winnym był znów system MCAS. Tym razem okazało się, że piloci postępowali zgodnie z procedurą przewidzianą przez producenta, ale to nic nie dało, bo samolot i tak opadał w dół.