Butelki to dopiero początek. W tych opakowaniach nakrętek też nie oderwiesz

Wprowadzenie przytwierdzonych zakrętek to ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Wierzę, że w ten sposób zminimalizujemy straty surowców i zwiększymy efektywność przetwarzania kartonów po mleku i sokach w Polsce. Dotychczas wyrzucone oddzielnie zakrętki często trafiały do frakcji podsitowej, co uniemożliwiało ich przekazanie z sortowni do recyklera. Dzięki zmianie przepisów ten problem powinien się zmniejszyć, co powinno przełożyć się na jeszcze wyższe poziomy recyklingu