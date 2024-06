Zamieszanie z nakrętkami pokazuje, że Unia Europejska wygrała. Plastik musi być niewygodny

Całe zamieszanie jest dla wielu dowodem na to, że Unia Europejska zajmuje się głupotami. Niekoniecznie. Jasne, że np. wyższe opodatkowanie linii lotniczych byłoby lepszym krokiem – to nienormalne, że lot do kraju kosztuje mniej niż dojazd z lotniska do miasta – ale może i na to przyjdzie czas. Teraz działanie polega na tym, że wprowadzamy potrzebny przepis i czekamy na efekty.