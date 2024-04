Nie zdziw się w sklepie. Opakowanie ulubionego napoju będzie wyglądać inaczej

Round Wrap to innowacyjne kartonowe opakowanie zbiorcze na piwo w butelce, które charakteryzuje się zaokrąglonymi narożami uzyskanymi dzięki zastosowaniu papieru wewnątrz tektury falistej o niższej gramaturze niż na zewnątrz. Dzięki temu opakowanie pozwala na redukcję emisji CO2 nawet do 24 proc. (w stosunku do porównywalnej specyfikacji standardowego rozwiązania), nadając się jednocześnie prawie w 100 proc. do recyklingu