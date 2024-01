Przeczytaj to, zanim weźmiesz do ust plastikową butelkę. Nie będzie miło

Do tej pory wiedzieliśmy, że praktycznie wszystkie światowe akweny wodne są nasycone mikroplastikiem. Na skutek tego znajduje się on też w atmosferze – jest przenoszony razem z parą wodną pochodzącą z oceanów i mórz. Oznacza to, że dzisiaj dosłownie oddychamy plastikiem. Jednocześnie mikroplastik trafia z atmosfery do gleby i wód gruntowych razem z deszczem.