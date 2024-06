Codziennie mnóstwo jedzenia trafia do kosza. Too Good To Go pomaga je ratować i jeszcze zaoszczędzić

Anna Podkowińska-Tretyn, szefowa Too Good To Go w Polsce: To słodko-gorzka sytuacja. Temat marnowania żywności coraz bardziej się przebija – nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Jeszcze przed dołączeniem do Too Good To Go widziałam, że świadomość rośnie, problem jest dyskutowany w mediach czy z luźnych rozmowach ze znajomymi. Nawet duże korporacje zaczęły się pochylać nad tym tematem. To ta lepsza część. Jest jednak też druga. Widzimy, jak wiele pozostało do zrobienia – nie tylko przez Too Good To Go, ale też przez społeczeństwo, firmy czy polityków.