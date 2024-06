Krótki pobyt w Paryżu uzmysłowił mi, jak wspaniała jest koncepcja 15-minutowego miasta

Wyszła laurka, ale nic nie poradzę. Paryż pokazuje, że miasto 15-minutowe to nie tylko koncepcja dla urbanistów do rozważania, ale coś, co naprawdę może zmienić nasze życie na lepsze. To jak powrót do korzeni, do czasów, kiedy wszystko mieliśmy pod ręką, ale z nowoczesnym twistem. I choć to wciąż duże miasto, dzięki tej koncepcji czujesz się jak w małej, przytulnej społeczności.