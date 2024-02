Stare kamienice z niemal zerowym zużyciem energii? Znaleźli na to sposób

"Zero energy buildings for zero Energy neighbourhoods" to międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Interreg Europa Centralna. Potrwa do czerwca 2026 r. Jego budżet ponad 2 mln euro. W projekcie biorą udział badacze z: Politechniki Lubelskiej, Energy Institute Hrvoje Požar w Chorwacji (lider projektu), Stendal University of Applied Sciences w Niemczech oraz Energy Management Agency of Friuli Venezia Giulia we Włoszech.