Egipt sprzeda Emiratom miasto. Arabowie zbudują tam miasto przyszłości

Dodatkowo, w marcu 2024 r. z Egiptu odpłynęło ok. 20 mld dol., co stanowi równowartość połowy rezerw egipskiego Banku Centralnego, co utrudnia import towarów i usług, a także spłatę zobowiązań zagranicznych. Niedobór dolara przyczynił się do decyzji władz, by w czerwcu 2024 r. zdewaluować egipskiego funta o 14 proc. wartości.