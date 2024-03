Neony wracają do łask. Polskie miasta pięknieją

Rzemieślnicy tworzący neony to był osobny fach. Dostawali projekt w skali jeden do jednego. Jak litery miały mieć trzy metry, to takie same były na papierowym projekcie, więc rozkładało się go w jakiejś sali gimnastycznej. Szklarze, którzy wydmuchiwali potem te rurki, to osobna opowieść, ta praca wymagała od nich kunsztu i wirtuozerii .