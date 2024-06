iPhone z wymienną baterią? Zdziwisz się!

W ubiegłym roku Parlament Europejski przegłosował nowe prawo, które przewróci do gry nogami obecne standardy produkcji, wymiany i żywotności baterii. Zmiany będą najbardziej odczuwalne w przypadku baterii smartfonów i innej przenośnej elektroniki. W myśl nowych przepisów mają być wymienne, producent ma bezpłatnie zapewniać odpowiednie narzędzia do ich wyjmowania z urządzenia. Mało tego, baterie mają być oferowane przez co najmniej pięć lat od momentu oddania do sprzedaży ostatniego modelu urządzenia.