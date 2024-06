Apple chwali się, że iPhone’y tracą wolniej na wartości niż Androidy. Sprawdziliśmy to

Z drugiej strony trzeba pamiętać, że nawet tańsze smartfony jak Motorola Edge 40 Neo o wartości ok. 1700 zł) czy Samsung Galaxy A55 kosztujący ok. 2000 zł są wodoszczelne (co potwierdzają standardy IP68 lub IP67). Samsung oferuje też w swoich telefonach bardzo wytrzymałe szkło Gorilla Glass Victus+. Niegdyś urządzenia ze średniej półki tłukły się na potęgę i nie miały co liczyć na potwierdzoną wodoszczelność – dziś ten problem przeminął nawet w smartfonach za 1500 zł.