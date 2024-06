Możesz sprawdzić, czy twój iPhone jest popsuty. Przetestowaliśmy, jak działa narzędzie od Apple'a

Pod koniec 2022 roku do Polski trafiło Apple Self Service Repair, czyli usługa z częściami zamiennymi i narzędziami niezbędnymi do przeprowadzenia samodzielnej naprawy iPhone'ów oraz komputerów Mac. Samoobsługowa Naprawa dla produktów Apple jest alternatywą dla osób, które chcą przedłużyć życie uszkodzonego urządzenia, a jednocześnie nie chcą narażać się na koszty zawiązane z oddaniem do autoryzowanego serwisu.



Jednak Apple Self Service Repair wymaga od klienta by ten wiedział, czego konkretnie potrzebuje - jaki element urządzenia uległ uszkodzeniu. A to bez specjalistycznej wiedzy mogło być problemem, dlatego Apple pod koniec ubiegłego roku udostępnił oprogramowanie umożliwiające sprawdzanie poprawnego działania jego urządzeń. Teraz narzędzie Apple Diagnostics do samoobsługowej naprawy trafia do Polski.