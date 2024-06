W Madrycie brzydzą się gotówki. Hiszpańskie podejście do pieniędzy mnie zaskoczyło

Jak mówiłam, poszłam do zwykłej kasy zamiast samoobsługowej tylko dlatego, że chciałam zapłacić gotówką. Skoro CashDro da się podłączyć do systemu Burger Kinga tak, aby kierownik zmiany na koniec dnia nie darł się na hipotetyczną Marię Rodriguez, że źle wydała resztę, to czemu nie da się go podłączyć do kasy samoobsługowej? W końcu to właśnie ona zapewnia, że transakcja jest przeprowadzona prawidłowo, klient otrzymuje dokładnie tyle reszty, ile wynika z powierzonych maszynie banknotów i monet (bez strat dla żadnej ze stron), zapewnia jej bezpieczeństwo i późniejsze bezpieczeństwo przechowywanych pieniędzy. Nie ma logicznego powodu przeciw zastosowaniu CashDro przy kasie samoobsługowej.