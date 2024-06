Gdzie jest burza? Mam nową ulubioną aplikację

Kilka lat temu Mateusz Nowak komplementując aplikację Thunderly nazwał ją „gadżeciarską i efekciarską”. IMGW Meteo pod tym względem jest absolutnym przeciwieństwem, ale właśnie to sprawiło, że program przypadł mi do gustu. Jest stonowany, elegancki, a przy tym naprawdę dobrze pomaga przewidzieć, czy spadnie nam na głowę deszcz i o której. To może być niespodziewany hit mojego lata, tym bardziej że w ostatnim czasie AccuWeather zaczął mnie nieco zawodzić.